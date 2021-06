Com quase 100mm de chuva, Rio Ibirapuitã mantém nível abaixo do sinal de atenção

Compartilhe















O Rio Ibirapuitã em Alegrete teve seu nível alterado nos últimos dias. A chuva registrada nos últimos dias do mês de maio, desde sua nascente em Santana do Livramento, foi o fator responsável pela repentina suba do nível do rio.

Conforme dados da estação pluviométrica convencional da Estação Hidrometeorológica Alegrete, operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM/SGB) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), a chuva acumulada no dia 28 de maio último foi 98,3mm.

O aumento do nível no Rio Ibirapuitã foi visível já no outro dia, chegando num pico de 6,53cm, no dia 31 de maio. Conforme os dados emitidos na quarta-feira (2), os níveis do rio estão baixando desde então, ontem estava em 6,10cm.

Importante lembrar que para ocorrerem inundações, a cota é 9,70 cm do seu nível. Com 7,50 é atenção, e cota de 8,50 entra em nível de alerta.

Em 2020, num comparativo com os próximos dias, os dados da estação pluviométrica convencional registraram uma precipitação acumulada nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2020, de 90,6mm. Com isso, o nível do rio chegou no pico de 8,24cm em 09 de junho do ano passado. Os dados foram colhidos da estação convencional pluviométrica e fluviométrica de Alegrete (76750000) da ANA/CPRM.

Conforme explica a engenheira do Serviço Geológico do Brasil, Camila Dalla Porta Mattiuzi, em 2020, a falta de chuvas na região sul do estado fez com que o Rio Ibirapuitã em Alegrete passasse pela estiagem mais severa dos últimos 5 anos, atingindo seu nível mínimo de 0,84m no dia 11 de março, quando o normal esperado para aquele período de estiagem é próximo de 1m.

Júlio Cesar Santos