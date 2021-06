Mulher denuncia colegas de trabalho por homofobia

Compartilhe















Mulher realizou, nesta segunda-feira(31), na Delegacia de Polícia de Alegrete um registro contra colegas de trabalho por homofobia e transfobia.

Conforme declarações, a vítima ressaltou que tem um relacionamento com uma, também, colega de trabalho. Entretanto, já havia percebido algumas atitudes de pessoas do mesmo local que estariam agindo de forma homofóbica. Essa suspeita se confirmou quando a vítima recebeu print de conversas em um grupo de WhatsApp, que não faz parte, das acusadas a ofendendo. Na ocorrência a descrição foi de que uma foto da vítima foi colocada no grupo e, logo abaixo, comentários homofóbicos e ofensivos.

De posse da prova, a mulher foi até a responsável pelo setor e expôs a situação, sendo orientada a realizar o registro na DP.

Sobre:

Homofobia e transfobia são crimes e podem dar de 3 a 5 anos de prisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, enquadra declarações homofóbicas e transfóbicas no crime de racismo. Isso até o Congresso Nacional aprovar uma lei específica para o tema.

É crime “praticar, induzir, ou incitar a discriminação ou preconceito” em razão da orientação sexual da qualquer pessoa. A pena será de 1 a 3 anos, mais multa, e pode subir de 2 a 5 anos se houver divulgação do ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social.