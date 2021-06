Geografia da Covid: veja a incidência da pandemia por bairro em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o monitoramento de regiões distribuídas por unidades de ESFs. O levantamento é feito pelas equipes das ESFs, organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

Segundo o relatório do dia 01 de junho, a ESF Rondon, sinalizada em vermelho, apresenta risco alto. As ESFs que apresentam risco médio, sinalizadas em cor amarela, são as ESF Piola, Prado, Boa Vista, Macedo, Promorar, Cidade Alta, Centro Social Urbano, Nova Brasília, Dr. Romário e Vila Nova. Já as que apresentaram risco baixo, representadas em cor azul, são as ESF Saint Pastous, Vera Cruz e Bento Gonçalves.

No mapa a classificação é feita em quatro níveis que indicam o número de contaminados e o risco de contaminação. A cor preta representa altíssimo risco de contágio, a cor vermelha indica risco alto, a amarela significa risco médio e a azul baixo risco de contágio. Os indicadores são: de 0% à 1,25% da população monitorada, marcado em azul; De 1,26% à 2,50% da população monitorada, em amarelo; De 2,51% à 3,75% da população monitorada, em vermelho; Acima de 3,76% da população monitorada, em preto.

Conforme o relatório, Alegrete registrou um aumento no volume diário acumulado semanal de monitorados de 1019 em 25 de maio para 1077 em 01 de junho. De 26 de maio a 01 de junho, foram 326 casos acumulados de novas infecções, sendo que na semana anterior houve a confirmação de 334 casos, demonstrando queda de 2,40% com relação aos últimos sete dias.

Nessa semana, de 26 de maio a 01 de junho, também foram registrados 384 casos de recuperações, comparado com os últimos sete dias foram registrados 243 casos, dessa forma, houve aumento de 58,02% no índice de recuperados.

Na semana de 26 de maio a 01 de junho, houve uma leve queda na média móvel diária de novas confirmações para Covid-19, totalizando a média em 46,6 novos casos diários, de modo que nos 7 dias anteriores foi registrada a média de 47,7 novos casos diários, perfazendo queda de 2,40% com relação a última semana.

A semana corrente também apresenta queda no volume de casos ativos, totalizando 342 casos, em contraponto com os 408 casos ativos contabilizados na semana anterior, apresentando assim uma diminuição de 16,18%. De 26 de maio a 01 de junho, foram registrados 8 óbitos ocorridos no município, o que representa média de 1,14 pacientes por dia.

Outro relatório, demonstra que em maio houve um total de 1244 novos casos registrados em Alegrete, sendo que em abril foram 1146 novos casos, isso representa um aumento de 8,55% com relação aos últimos 30 dias.

Em maio, também foi registrado um total de 1007 casos recuperados, de modo que haviam sido registrados 1910 recuperados no decorrer do mês de abril, o que representa uma queda de 47,28%. Ainda conforme o relatório, no mês de maio de 2021, foram registrados 29 óbitos, sendo que no mês anterior foram 52 óbitos, demonstrando assim, queda de 44,23% na comparação com o mês de abril.