Com ruas vazias, cenas incomuns acontecem; confira o vídeo

Na manhã de quinta-feira(19), uma cena surpreendeu um motorista. Na cidade mais gaúcha do Estado, 3ª Capital Farroupilha, andar a cavalo é um hábito comum, principalmente nos Festejos Farroupilhas. Entretanto, conforme relato do leitor do PAT, que fez o vídeo ele estava trafegando na rua General Vitorino, por volta das 9h30min, quando ouviu o som dos cascos do cavalo. A rua que estava com um movimento muito aquém do normal, em razão da pandemia do Coronavírus, teve espaço para o homem cavalgar na rua central da cidade.

“Me chamou atenção pois a sensação foi de que ele estava com muita pressa, o cavaleiro passou por mim e quando chegou na General Sampaio seguiu em direção aos Bombeiros, mas jamais diminuiu o ritmo. Se fosse um dia de fluxo normal de pessoas e veículos ele jamais iria conseguir realizar essa proeza” – falou.

Com o Covid-19, aglomeração virou palavra proibida. Todas as maneiras de se prevenir estão diariamente sendo debatidas pelas autoridades sanitárias. Em Alegrete, há exemplo de outras cidades e estados, as medidas já estão sendo tomadas, não drásticas como em alguns locais em que já foi decretado calamidade pública, mas com a suspensão de muitos serviços, aulas em todas as redes, estaduais, municipais e particulares, assim como nas universidades. Por esse motivo, cada vez mais, estamos presenciando as ruas sem-vazias ou com um movimento irrisório de pessoas e veículos. Tanto que em um horário de pico, o cavaleiro teve oportunidade de cavalgar livremente.