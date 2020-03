Em cumprimento a TAC com MPE, CAAL adianta recursos à Santa Casa

Por solicitação do Hospital da Irmandade da Santa Casa de Alegrete, a CAAL e o Ministério Público Estadual anteciparam a entrega de recursos que fazem parte de um TAC – Termo de Ajuste de Conduta entre o MP e a cooperativa, firmado em um processo judicial. Parte do valor destinado ao cumprimento do TAC foi aplicado para aquisição de materiais que serão usados pelo Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete a fim de recuperar respiradores que estavam aguardando manutenção. A assistente social do hospital, Tânia Zinelli, recebeu os materiais em nome da instituição de saúde, em um momento crítico para o município que está se preparando para atender possíveis casos de agravamento da pandemia de Coronavírus.

O médico Jhon Fioravante Almeida, plantonista do hospital, disse que com esta doação será possível colocar mais três respiradores em funcionamento na Santa Casa. Esse acréscimo vem em boa hora, pois o hospital, assim como todo o sistema de saúde do município está se preparando para oferecer o melhor serviço possível às eventuais vítimas da Covid-19 em Alegrete. Estes equipamentos servem para substituir a respiração espontânea dos pacientes que têm seu quadro respiratório agravado. Sem os respiradores não há condições de dar um tratamento adequado aos casos mais graves.

Por sua vez, a CAAL cumpre com suas obrigações atendendo a uma demanda urgente da comunidade que é o atendimento à saúde da população. Além destas ações externas, sabemos que a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, associados, clientes e prestadores de serviço são uma prioridade. Estamos colocando em prática várias ações de mitigação do vírus para reduzir a transmissão potencial em todas as unidades da cooperativa. A CAAL sabe que, juntos, poderemos vencer mais esta dura batalha que se apresenta aos brasileiros.