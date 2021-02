Com superlotação, hospitais do interior do RS enfrentam esgotamento de recursos

Mas o que chama a atenção das autoridades de saúde e da prefeitura é o volume de testes com resultado positivo. Nos últimos 10 dias foram 87 casos confirmados. Antes, nos outros 10 dias de fevereiro, a cidade só teve um caso positivo.

“Nós estamos tendo que ficar aqui em período integral. Praticamente no período em que eu não estou no centro de triagem, eu estou aqui no hospital atendendo os pacientes com Covid-19 ou encaminhando algum dos pacientes. Nesta semana, desde o dia oito para cá, está extenuante”, afirma o médico Guilherme Scheibler, clínico-geral do hospital.

Em Santa Cruz do Sul, segundo a prefeitura, dos dois hospitais com leitos de UTI, um está com 100% da capacidade e, no outro, restam penas dois leitos livres. A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo faz uma reunião para avaliar a classificação da região em bandeira preta no mapa do distanciamento controlado do estado, mas a prefeitura já anunciou que vai manter a decisão do governo do RS.