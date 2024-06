Começou a competição Talentos da Terra do Programa do Thiago!

Chegou a hora de descobrir quem são as vozes que entraram na competição Talentos da Terra! As votações populares já estão pegando fogo nos stories do Instagram do Programa do Thiago e promete agitar a internet.

Com estilos únicos e autênticos, esses participantes já estão deixando o público de queixo caído. Talentos musicais surpreendentes, o Programa do Thiago não economizou na diversidade e na emoção.

Essa é a segunda fase da competição, onde os participantes gravaram uma música que está disponível no Instagram do Programa do Thiago, você vai ter que votar às cegas avaliando apenas a voz nessa segunda fase da competição.

Amanhã dia 18 de junho vai rolar uma live onde serão divulgados o TOP 12, e três participantes já deixam a competição e os selecionados já vão para a apresentação na grande estreia do Programa do Thiago no dia 28 de julho no YouTube!

Prepare-se para se emocionar, se surpreender e torcer pelo seu favorito! Acompanhe tudo sobre Talentos da Terra no Programa do Thiago e descubra o talento que vai brilhar na grande estreia do Programal.