Yuri The Fury, a fúria de Alegrete triunfa nos 600 metros do GP Gentil Carlesso

A Fúria, o potro Yuri The Fury, filiação (Tiger Heart/Lukinha), com 55 quilos, criação do Haras Santarém, de propriedade do Stud Alegrete Baita Chão e Haras H.Oliva, de Alegrete e Porto Amazonas-PR, treinado por J.Cesar e A. Domingos, pilotado pelo Ricardo Verli, é o grande campeão do XXX GP Gentil Carlesso, a tradicional Penca do Boi.

Não teve para ninguém, literalmente Yuri The Fury atropelou seus adversários na finalíssima do GP 2024, sob as rédeas do consagrado jóquei R. Verli. O favorito parceria de Alegrete com a cidade paranaense de Porto Amazonas cruzou a linha com 33,620 mas de corpo inteiro contra Fantastic Dollar de Palmeiras das Missões e logo atrás a representante de Lagoa Vermelha La Machine.

O cavalo de Alegrete rendeu 150 mil reais de prêmio oferecido por essa 30ª edição do GP e aos treinadores J. Cesar e A. Domingos o valor de R$ 40 mil. A prova final distribuiu premiação para o 2º e 3º colocado com 15 e 10 mil respectivamente. Os treinadores finalistas recebem cada um a quantia de 10 mil. Os outros treinadores ganham 3% do valor apostada em cada animal.

Em sua 30ª edição, o Grande Prêmio Gentil Carlesso levou um bom público entre os dias 15, 16 e 17 de junho, no hipódromo Nilton Bruno Carlesso do Jockey Club de Alegrete. O tradicional evento foi transferido do mês de maio em virtude da maior catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul.

Há alguns anos, a diretoria do Jockey Club de Alegrete resolveu homenagear o seu fundador, Gentil Carlesso, com a realização de um grande prêmio com o seu nome. Ele idealizou e coordenou a construção da sede do Jockey Club de Alegrete, em maio de 1955 e até hoje é lembrado pela sua dedicação ao esporte.

A homenageada deste ano foi a uruguaianense Kellen Karloza Roehrs, que, juntamente com César Roehts, formam o vitorioso Stud Vinicius Roehrs. Recentemente venceu três corridas no Hipódromo Nacional de Maroñas, uma com o cavalo Preto e Bom e duas maiúsculas vitórias com Metido a Bacana, que já venceu o GP Gentil Carlesso em Alegrete.

O GP além de atrair visitantes em três dias de evento, aqueceu a economia local e ostenta um cunho filantrópico, como a comercialização de um jantar em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Fotos: Cancha Reta/Joel Massariol