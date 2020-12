Comemore as festas de final de ano com as novidades do Aplicativo MeEntrega

Compartilhe















O Aplicativo MeEntrega tem conquistado o coração dos Alegretenses através da segurança e agilidade no serviço de vendas online. Empresas de vários segmentos estão aderindo a essa parceria, facilitando a vida dos seus clientes.

E, para comemorar essa conquista o Aplicativo MeEntrega apresenta três excelentes oportunidades para você ganhar e fazer o bem.

Acompanhe a Promoção de Natal:

Através do Instagram você pode participar da seguinte maneira:

Para concorrer ao Sorteio de 1 cento de salgadinhos + 1 torta fria pequena (da Panificadora Predileta) + 1 coca-cola 2l + 1 chopp pilsen Santa Madre.

REGRAS:

1. Fazer uma compra no App MeEntrega: https://app.meentrega.com

2. Seguir o perfil no Instagram: @meentrega.alegrete

3. Marcar 2 amigos por comentário na FOTO OFICIAL

4. Compartilhar esse POST nos seus stories marcando @meentrega.alegrete

O resultado será divulgado no dia 23/12 no perfil do Instagram do @meentrega.alegrete

Acompanhe a Promoção de Ano Novo:

Para concorrer a 1 Kg de linguiça + 1 peça de vazio inteira + 1 Kg de sobrecoxa + 1 coca-cola 2 l + 1 chopp pilsen Santa Madre 2 l + 1 pack de cerveja brahma + 1 saco de carvão.

REGRAS

1. Fazer uma compra no App MeEntrega: https://app.meentrega.com

2. Seguir o perfil no Instagram: @meentrega.alegrete

3. Marcar 2 amigos por comentário na FOTO OFICIAL

4. Compartilhar esse POST nos seus stories marcando @meentrega.alegrete

O resultado será divulgado no dia 30/12 no perfil do @meentrega.alegrete no Instagram

Aproveite, faça suas compras pelo Aplicativo MeEntrega e use o cupom DINGOBELL para ganhar desconto.

Natal do Bem – Seja o PAPAI NOEL de alguém

O aplicativo MeEntrega, por meio do proprietário Vagner Lima, acredita na união de todos em prol do bem. Desta forma, está presente no Projeto Natal do Bem – que tem como organizadores: Júnior lanches, Top Drones, 3S produções e MP som e luz.

Participe da live com transmissão nesta segunda-feira, 21/12, às 19 horas, pelo Facebook na página – Junior Guterra.

O projeto tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos para beneficiar famílias carentes. Para fazer a sua doação pode ligar ou enviar mensagem para Júnior lanches pelo telefone (55) 999155037 que eles podem buscar em sua casa.

Participe! Seja o PAPAI NOEL de alguém!

Contatos:

Instagram: https://www.instagram.com/meentrega.alegrete/

Facebook: https://www.facebook.com/meentrega.alegrete

Página: https://www.meentrega.com/

Para baixar o Aplicativo e comprar on-line: app.meentrega.com

Para se cadastrar como estabelecimento e vender pelo App: parceiro.meentrega.com

O proprietário do Aplicativo MeEntrega deseja a todos (as) um Feliz Natal e próspero Ano Novo!