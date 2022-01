Comerciante é encontrado morto em Alegrete

Share on Email

Ele é proprietário de um bar localizado na Avenida Assis Brasil, chamado de Bar do Zé. A vítima foi identificada como José Carlos Silveira Romero de 72 anos.

De acordo com informações preliminares, ele estava caído na entrada do bar e foi encontrado pela filha. Ao lado do corpo há sangue, porém, não é possível identificar se o ferimento foi provocado por arma de fogo ou faca. Também, foi relatado que tudo indica que a morte tenha ocorrido ainda na madrugada.

No endereço, foi constatado a falta do veículo da vítima uma Montana, placa IUI- 6735, entretanto, ainda, não há informações se ocorreu um furto ou se foi emprestado. A Polícia Civil foi acionada, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.

A Brigada Militar foi a primeira a chegar no bar. O local foi isolado.

Também foi repassado pela Brigada Militar que, um homem foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento, saindo do bar, bem no início da manhã. As imagens serão repassadas à Polícia Civil.

A qualquer momento nova atualização sobre esse crime.