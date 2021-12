Comerciante é preso por vender alimentos impróprios para consumo

Share on Email

De acordo com a ocorrência, durante a fiscalização dos policiais juntamente com fiscais municipais, das Secretarias de Saúde e de Agricultura, foi constatado que havia alimentos impróprios para consumo.

Na vistoria realizada no estabelecimento comercial, em Alegrete, foi verificado que havia produtos fracionados em recipientes inadequados, sem embalagem e, alguns, fora do prazo de validade.

Por esse motivo, o proprietário do estabelecimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi realizada o Auto de Prisão em Flagrante. As mercadorias foram apreendidas. Este foi o terceiro comerciante preso através da fiscalização dos policiais da Decrab, sob o comando do Delegado Erickson Freitas.