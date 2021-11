Ex-aluno foi desafiado: pegou a enxada e foi limpar o Oswaldo Aranha

Ex- aluno realiza mutirão de limpeza no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, em Alegrete.

O jovem relata que tudo começou em um grupo de Whatsapp, ao expressar seu descontentamento com o abandono do educandário e foi desafiado por áudios: “Se não gostou, vai e faz!”, e realmente foi fazer.

Na primeira vez que lá esteve, apesar de muitos convites e presenças confirmadas, no horário marcado ninguém apareceu.



Mesmo com diversos equipamentos, que conseguiu emprestado, como enxadas, rastilhos e uma máquina de cortar grama a gasolina, luvas, sacolões e tonéis, foi ficando desmotivado.

Mesmo assim, começou sozinho e, no decorrer do período, juntaram-se mais três voluntários, também ex-alunos, o que fez recobrar o ânimo.

Além do corte de gramas, realizaram a coleta de lixo, cacos de telhas e esterco.



Inácio Elisalde diz que agora está esperançoso e motivado a dar continuidade na ação, já retornou à escola mais vezes e pretende continuar até concluir.



Embora seja uma ação cansativa, acredita que com os equipamentos adequados e adesão de mais voluntários, logo o Colégio poderá estar com outra aparência, beneficiando muito além da comunidade escolar.



Fala sobre o exercício da cidadania, sobre como unidos somos mais fortes, mas também acredita que sozinhos nem sempre ficamos fracos.



Espera motivar outras pessoas, de todas as idades, a tomar atitudes por conta própria.



Também relatou que conversou com transeuntes que pararam para observar, ao serem convidados para ajudar, diziam que aquilo era trabalho da Prefeitura ou do Exército, desconhecendo que o Oswaldo Aranha, agora cívico militar, permanece estadual.

Já engajado em outras ações que beneficiam a sociedade, Inácio pretende fazer disso algo maior e, mesmo que sozinho, levar ações como essa para outros lugares da cidade.



Também fala sobre o desejo de “infestar” as áreas verdes do Alegrete com árvores frutíferas. O jovem pede o apoio da comunidade, chama todos que queiram se unir a ele e apoiar sua ação, com o empréstimo de máquinas a gasolina, como cortadora de grama e roçadeira, enxadas, rastilhos, combustível e, ressalta, que o mais importante é mão de obra consciente que o Colégio é patrimônio de todos.