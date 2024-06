Comércio aposta na volta do frio para aquecer as vendas

Com grandes estoques de roupas para enfrentar o frio, assim como calçados da estação, as lojas acreditam que com o frio que chegou, agora neste final do mês de junho, isso incentive os clientes.

A previsão é de temperaturas mínimas de 5ºC no início das manhãs aqui em Alegrete. As máximas não devem passar de 15ºC neste período. Portanto, teremos dias de muito frio e probabilidade de geada até o próximo dia 5 e julho.

A empresária Vanessa Lorenzoni diz que além das ofertas, os empresários do ramo também oferecem condições aos clientes para facilitar as vendas.

O mesmo acontece com as lojas de rede que tem muitas opções de vestuários para aquecer, tanto crianças como adultos na estação fria do ano em Alegrete.