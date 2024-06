Defesa Civil de Alegrete tem que cruzar dados para fechar cadastro para auxílio reconstrução

O coordenador, Renato Arnoud Grande, esclarece que alguns problemas na validação dos cadastros ocorrem devido às pessoas não conhecerem corretamente o nome do bairro em que moram e o CEP de sua rua. Ele ressalta que, ocasionalmente, uma mesma rua pode possuir dois CEPs diferentes.

Na Defesa Civil, o procedimento consiste em buscar no sistema de computador informações detalhadas sobre as ruas e associá-las aos dados dos bairros da cidade, a fim de esclarecer as informações e finalizar esses cadastros. Esses registros garantem o direito ao auxílio emergencial do governo, destinado a ajudar na reconstrução de imóveis danificados pelas cheias ocorridas no mês passado.

O auxílio de reconstrução é de R$ 5.100,00, disponibilizado pelo governo federal para todas as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.