La Niña deve trazer geadas e tempo seco neste inverno em Alegrete

A estação, de acordo com Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Alegrete registrará um inverno seco e com temperaturas amenas, com risco de geadas acentuadas.

Flávio Varone, especialista em meteorologia, ressalta que nos meses de julho, agosto e setembro os alegretenses verão o encerramento fenômeno El Ninõ. Até a metade da estação, o Estado viverá um período de neutralidade climática, o que será determinante para a ocorrência de chuvas regulares e próximas da normalidade no mês de julho.

O La Niña se caracteriza por períodos maiores sem chuva e costuma marcar os anos em que o Rio Grande do Sul sofre com estiagens, podendo variar em intensidade. O especialista antecipa que a parte final do inverno, nos meses de agosto e setembro, deverá apresentar a redução das precipitações e trazer de volta volumes de chuva abaixo da média.

O prognóstico das temperaturas médias destaca que o trimestre deverá apresentar valores inferiores à média durante todo trimestre, e essa condição proporcionará ondas de frio mais intensas e poderá ocasionar eventos de geadas mais frequentes”, completa.

Fonte: Seapi