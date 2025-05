Comércio incrementa campanhas para o Dia das Mães em Alegrete

Share on Email

O Dia das Mães é celebrado no próximo domingo (11), e alguns setores ficam mais aquecidos com a proximidade com a data. Talvez, o principal segmento, e que recebe o maior fluxo de cliente é o comercio que costuma realizar campanhas e promoções para atrair mais clientes.

A reportagem do PAT passou por alguns estabelecimentos e procurou entender quais as atividades que são realizadas nesses dias que antecedem a data. A gestora de uma loja de roupas femininas, destacou que o Dia das Mães é uma das datas que seu estabelecimento mais vende, só perdendo para o Natal. Além disso, produtos como vestidos, botas, e outras peças, são as mais procuradas nesta data.

Já a servidora de uma loja de cosméticos, destacou que a empresa costuma optar por campanhas nas redes sociais para angariar ainda mais clientes. Produtos como kits de banho, cremes e perfumes, são os mais procurados no local para aqueles que procuram um presente para sua mãe.

De um modo geral, grande parte das lojas estão com campanhas para o Dia das Mães. Umas com promoções, outras com atividades de exposição maior de produtos, porém, a data é uma das mais movimentadas para o comércio de Alegrete.