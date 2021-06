Comércio não abre no feriado de Corpus Christi em Alegrete

Compartilhe















Neste dia 3, é feriado religioso de Corpus Christi e por conta disso o comércio não abre nesta quinta-feira aqui na cidade.

Isso deve -se a convenção coletiva entre o Sindicato dos Comerciários e do Comércio Varejista de Alegrete que fez este acerto, informou Roberto Segabinazzi presidente do Sindicato do Comércio Varejista.

Já os mercados abrem das 8h as 13h nesta quinta-feira, de acordo com Elaine Müller, do Sindicato dos Comerciários,

Os serviços da Prefeitura não vão atender e será ponto facultativo na sexta-feira e administração municipal só volta com a maioria de seus serviços na próxima segunda-feira(7). Não haverá coleta de lixo no feriado voltando o serviço na sexta, dia 4, aqui no Município.

Vera Soares Pedroso