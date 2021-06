Comitê de Enfentamento à Covid já entregou mais de 4 toneladas de alimentos a famílias em vulnerabilidade

Compartilhe















O Comitê Popular de Enfrentamento à COVID-19 de Alegrete, constituído, desde março deste ano, por dirigentes e militantes políticos (militantes do PT, PCdoB, PSOL, Resistência Popular) e sociais, vêm realizando, semanalmente, ações solidárias de coleta e entrega de alimentos, produtos de higiene e limpeza, juntamente com o Coletivo Multicultural de Alegrete (Sede da organização e de distribuição das sacolas para as famílias), o Núcleo da União Operária Alegrete, a Comissão Pró-Associação de Moradores e Moradoras da Cidade Alta, a Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Alimentação, entre outras.



Gilmar Martins, que integra o Comitê, diz que muitas pessoas colaboraram e seguem contribuindo, totalizando 4 toneladas de alimentos para famílias de bairros de nossa cidade (40 bairros atendidos).

-Nosso abraço de gratidão a todas as pessoas que, nestes meses, ajudaram a reduzir a dor e as necessidades urgentes destas famílias.

O Comitê avalia que a crise sanitária, decorrente da Pandemia do Coronavírus, se soma uma crise econômica e social de longa duração, cujos efeitos são muito pesados e atingem, em regra, mulheres e particularmente as pessoas negras, crianças, doentes, idosos e pessoas desempregadas ou que exercem trabalhos precários, configurando um cenário de crescente e brutal desigualdade social.

Em Alegrete, segundo dados colhidos junto ao SAGI – RI – Relatório de Informações Sociais, são mais de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Considerando que a média de pessoas por famílias deva estar em torno de 3,5 – temos, aproximadamente, 35.000 pessoas em situação de alguma vulnerabilidade social.

Destas mais de 10 mil famílias, cerca de 830 informam rendimentos de 89,00 per capta, somadas às que ganham até meio salário mínimo, perfazem mais de 6.000 famílias em condições de pobreza.

Hoje, passamos a casa das 250 vidas perdidas para a pandemia do Novo Coronavírus, em Alegrete.



Nosso Comitê Popular avaliou este conjunto de iniciativas e considerou importante estabelecer um diálogo aberto com a cidade e seus dirigentes públicos, ao propor o que segue:

a)- organização de um Memorial das Vítimas da Covid-19 em Alegrete, através de um mural construído em local a ser definido junto ao Cemitério Municipal, como forma de homenagem às famílias e como registro desta trágica experiência humanitária;

b)- apelar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para que, em conjunto com o Executivo Municipal, excepcionalmente, apliquem os recursos depositados em sua conta, especialmente aqueles oriundos das destinações do Imposto de Renda das Pessoas Fisicas, na aquisição de pacote de dados de internet para todas as crianças da Rede Municipal de Ensino e, se possível, com o fornecimento de aparelhos celulares, para assegurar melhores condições de acesso a aulas em ambientes virtuais.

Na expectativa da acolhida destas propostas, subscrevemo-nos, ao mesmo tempo em que reafirmamos nosso compromisso em defesa da vida!

Colaboração: Comitê de Enfrentamento a Covid de Alegrete