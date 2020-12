Bruna, a alegretense que especializou-se em compreender os sentimentos e a alma feminina

Em mais uma história incrível relacionada a alegretenses, desta vez, o PAT trás um pouco de Bruna Poitevin.

A alegretense de 27 anos é leonina e atualmente gosta de dizer que tem sangue gaúcho e coração nordestino. Logo todos vão entender o motivo.

Bruna sempre foi aquela aluna curiosa que gostava de entender o real motivo das coisas, por mais tímida que fosse com pessoas que desconhecia, queria estar em grupos, cantar, tocar violão, viver a vida intensamente e conhecer histórias, acredita que isso a influenciou diretamente na carreira que vive hoje.

Em julho de 2010, ela decidiu fazer uma das primeiras mudanças desafiadoras em sua vida, ir para Porto Alegre.

“Minha experiência até aquele momento era de uma vocalista e guitarrista de banda para um cargo novo chamado “vida de gente grande morando longe dos pais”, agora não tinha volta e sentia que tinha que fazer dar certo até dar certo” – comenta.

Apesar de estar no 3º ano do ensino médio e parecer ser uma loucura para sua mãe, a intuição de Bruna dizia que ela deveria ir embora do baita chão, para arriscar algo novo na capital e, como uma parte da família residia por lá, sentiu-se mais segura por saber que não estaria totalmente sozinha.

“Por mais guria que fosse na época, com apenas 17 anos, fui logo atrás de um estágio, pois estava com sangue no olho e o coração pulsando por uma nova vida e, assim, fui me encontrando e gostando daquele agito, correria e desafios de cidade grande” – lembra.

Logo depois, em 2012, a alegretense decidiu focar na área de informática, queria algo mais certinho pra vida. Foi então, que decidiu estagiar com o foco em ser contratada o mais rápido possível.

Não demorou e teve a oportunidade de mostrar sua determinação em uma empresa que fornece lojas virtuais e lá conseguiu despertar, aprender e evoluir com a empresa. Não demorou muito tempo para realmente sentir-se reconhecida e o tempo voou, lá ficou por sete anos. De acordo com ela, os mais desafiadores da sua vida e ressalta que gosta de dizer “desafiadores”, pois foi assim mesmo que saiu de estagiária para líder e gestora de pessoas em 2018.

E, foi querendo e desbravando os desafios que percebeu o talento de ajudar as pessoas, de resolver problemas e de saber ouvir cada uma delas. Graças aos visionários sócios da empresa que proporcionaram e a incentivaram que buscasse mais, ela realizou treinamentos de desenvolvimento pessoal, processos de Coaching e foi onde realmente se encontrou.

“Senti que podia me virar mais sozinha e novamente “mudar”, só que dessa vez de carreira. Decidi focar no ser humano, porém, ir mais além do que a matéria, queria aprender sobre o nosso “eu”, a espiritualidade. Foi então que busquei a Terapia Holística o Coaching, a Programação Neurolinguística e comecei a realizar atendimentos de Terapia nos horários fora da empresa. Nesse caminho senti que não dava pra ser assim para sempre e que eu precisava fazer algo para viver(me manter financeiramente) do que amava. Isso era latente na minha cabeça: não terei um salário fixo no final do mês ou será que terei consultantes todos os meses?! “- lembra.

Mesmo com dúvidas e questionamentos, Bruna decidiu dar um passo além e buscar ajuda também com uma Terapeuta e Coach para fazer essas mudanças, dessa vez, mais aberta, consciente e segura. Com esses novos objetivos, ela foi encontrando recursos e alternativas.

Em 2019, a alegretense passou por uma nova mudança e transformação, que considera, gigantesca na em sua vida. Ela decidiu assumir um relacionamento homoafetivo e novamente foi de encontro com crenças enraizadas, porém, sentia que era o seu momento e que o coração sabia o que fazer.

Para viver sentindo-se mais leve e feliz no relacionamento, era necessário novamente uma mudança, entretanto, seria de cidade e, foi assim que ela mudou-se para o Nordeste. Desta forma, passou a viver a nova carreira de corpo e alma e também conquistou uma nova vida ao lado de quem ama.

Atualmente, na cidade de Serra Branca, com apenas 13 mil habitantes, realiza atendimentos presenciais de Terapia e, também, foi migrando para o atendimento online.

“Aqui a cidade me lembra muito Alegrete, por mais que seja menor, mas a tranquilidade é bem parecida, podemos dizer que sim, eu me encontrei aqui! Por isso coração nordestino. Por aqui, ainda, realizo treinamentos presenciais em escolas e em empresas, descobri nesses anos de atendimento, na prática hoje meu foco é ajudar, principalmente, mulheres que querem uma vida com mais significado, sem ansiedade, depressão, medos, inseguranças e tudo aquilo que travam elas de serem mulheres, mães, filhas e profissionais melhores. O que me faz acordar todos os dias com um propósito claro, é ter a clareza que muitas mulheres querem evoluir, querem mudar e ainda não sabem como fazer isso, por isso precisam de ajuda.” explicou.

Bruna disse que acredita verdadeiramente que existem caminhos mais simples, autênticos e leves do que se jogar de cabeça em remédios, sem buscar a causa das doenças, como controlar os pensamentos, para assim as pessoas trabalharem suas emoções. E, basicamente, esse é o olhar que utiliza nos atendimentos de terapia.

“Percebi que tudo na vida é um processo, e durante este caminho cada passo que a gente dá para se conhecer e evoluir já nos transforma para melhor, desta forma, podemos ajudar outras pessoas também. Agradeço imensamente o baita chão, minha terrinha. Mas destaco que meu é coração, também, é Nordestino, porque esse povo daqui é muito acolhedor. Porém, a saudade de um churrasco com a carne gaúcha e mal passada dai, não tem tamanho, o que não sinto falta do Sul é o frio, pois o calor daqui já me conquistou” – disse a alegretense, nordestina.

O trabalho de Bruna, tem como propósito ajudar vidas, principalmente neste momento de pandemia. Ela disse que, se alguém acredita que está sofrendo por qualquer motivo, e não vê uma reversão, talvez não esteja enxergando uma luz no fim do túnel ou está esperando uma oportunidade para mudar, alguém ou algo que possa ajudá-la.

As pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, através do instagram @abrunapoitevin onde ela compartilha muitos conteúdos gratuitos, para ajudar pessoas a lidarem com a ansiedade e evoluírem em seu processo de autoconhecimento.

Também no ano de 2020, inovou e fundou uma loja virtual do Eu Vivo Minha Melhor Versão @loja.euvivominhamelhorversao, onde há camisetas estampadas com frases de empoderamento feminino.

“Meus planos é em muito em breve estar por Alegrete, assim que a Covid nos permitir, né. Minha missão será fazer um evento presencial inesquecível, muito intenso, profundo, com um olhar para dentro do seu ser e será um prazer imenso para mim fazer parte de tudo isso, ainda mais no lugar onde nasci e fui criada. Honro imensamente, respeito e agradeço o baita chão, minha família Poitevin que sempre me apoiou e todos que me ajudaram e participaram dessa evolução e transformação ao meu lado, e independente de qualquer coisa ainda continuam presentes mesmo de longe. Gratidão pela oportunidade do Alegrete Tudo e desejo que você viva sua melhor versão e seja aquilo que você sonha e pode ser! “- concluiu.

Contato: @abrunapoitevin @loja.euvivominhamelhorversao | Site: http://brunapoitevin.com.br/ | Loja Virtual: loja.euvivominhamelhorversao.com.br