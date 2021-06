Clube do Livro Virtual tem encontro neste sábado em Alegrete

Compartilhe















O Clube do Livro UNIPAMPA existe desde 2018, e ocorre geralmente de março a novembro, com um encontro por mês no sábado.

A atividade é integrante do Projeto de extensão Leitura em Todos os Sentidos coordenado pela bibliotecária Marlucy Farias Medeiros. O projeto tem como objetivo principal democratizar o acesso ao livro e fomentar a leitura.

Os encontros que aconteciam sempre presencialmente na Biblioteca Campus Alegrete da UNIPAMPA, tiveram mudança em virtude da pandemia, e vêm ocorrendo esse ano de forma virtual, através do Google Meet.

O encontro desse mês do Clube do Livro Virtual, ocorre no próximo sábado, dia 12 às 16h30min, via Google Meet. Algumas leituras sugerida já podem ser encontradas em Poesias de Auta de Sousa – Poetisa, disponível em:

http://www.dominiopublico.gov.br/…/PesquisaObraForm.do, neste link tem diversas poesias da autora para ler e no encontro haverá uma conversa sobre elas.

As mediadoras do encontro já estão confirmadas. Presença da bibliotecária Marlucy Medeiros e a aluna do curso de Letras EAD da UNIPAMPA Merlen Alves. As inscrições para o Clube do Livro UNIPAMPA, estão disponível pelo link: https://forms.gle/Qaoec5bQsJa1Didd9. O Clube do Livro Virtual UNIPAMPA tem uma parceria com a biblioteca municipal Mário Quintana.

Júlio Cesar Santos