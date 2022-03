Como eliminar as pragas da sua horta de forma simples￼

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Muitas pessoas aderiram a plantação como hobbie, como uma forma de divertir-se e aliviar o estresse. Mas às vezes, após tanto trabalho para arrumar um lugarzinho, plantar e cuidar dia após dia, as pragas aparecem para interferir no seu tão suado trabalho. Acabam detonando as folhas, flores e frutos… Mas existem soluções rápidas e fáceis para combater esses bichinhos.

Métodos caseiros para combater as pragas do seu jardim e/ou horta:

Alho & Pimenta

Bata no liquidificador 100 gramas de alho e 100 gramas de pimenta, depois misture em uma garrafa (precisa ser escura) com 2 litros de álcool. Deixe descansar por uma semana e quando for usar, misture 100 ml dessa misturinha em 10 litros de água e pulverize sobre o jardim.

Coentro

Cozinhe em fogo alto 10 folhas de coentro com 1 litro de água por 10 minutos. Depois é só esperar esfriar e pulverizar sobre as plantas “doentes”. Muito indicado no combate contra ácaros e pulgões.

Camomila

Em um recipiente com tampa adicione 1 litro de água e 50g de flores de camomila. Deixe descansar por três dias, agitando o frasco quatro vezes ao dia. Após esse período é só coar e pulverizar sobre a plantinha. Essa mistura é indicada para combater fungos em suculentas.

Sabão em barra

Em uma panela, adicione 5 litros de água e 3 kg de sabão de coco picado, leve ao fogo até que o sabão derreta por completo. Depois misture em um recipiente 1,5 litros de sabão e 2 litros de óleo mineral e pulverize sobre as flores.

Gergelim

Sementinha abençoada. É só espalhar as sementes de gergelim na volta dos canteiros e esperar. O segredo é paciência.

Vinagre & Água

Essa misturinha é famosa e pode ser usada em várias situações. Basta misturar 250 ml de vinagre e 500 ml de água e borrifar nas plantas. O vinagre pode ser trocado por leite de magnésia se preferir.

Geovanna Valério Lipa