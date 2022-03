Pão Francês: faça você mesmo

No café da manhã ou no café da tarde, seja com ovo, torrado e até no pão com alho, ele é o queridinho do povo. Mas para quem gosta de cozinhar, fazer em casa é uma ótima opção. Assim você mesmo escolhe se você o quer “cascudo”, mais fofinho, bem dourado ou não.

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de trigo (600 gramas);

2 colheres de sopa de óleo ou manteiga;

2 colheres de chá de sal;

10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas de fermento biológico fresco;

300 ml de água gelada ou o suficiente para dar ponto na massa;

10 gramas de reforçador (opcional).

Modo de fazer:

Em um pote grande, adicione os ingredientes secos: toda a farinha de trigo, o fermento, sal e depois óleo. Mexa bem usando uma colher de pau. Coloque a água de pouquinho em pouquinho e continue mexendo bem depois de cada quantidade de água gelada adicionada. Trabalhe a massa usando as mãos. Sove, mexendo e amassando bastante. De esfarelada, a massa precisa ficar elástica. Cubra o pote com um pano de prato ou filme plástico e deixe descansando por 30 minutos. Depois de passado o tempo, retire a massa do pote e coloque numa superfície limpa. Abra a massa com um rolo próprio para isso, fazendo o movimento dos dois lados, dobrando e fazendo novamente algumas vezes a fim de estica-la. Se o espaço for pequeno reparta em duas partes, e deixe-as esticadas. O peso será de aproximadamente 1 kg. Com ela esticada, use uma faca e faça a divisão em 10 partes do mesmo tamanho. Passe o rolo individualmente em cada parte e, depois, enrole usando as mãos. O formato será de um rolinho. Coloque os rolinhos crus numa forma untada, não muito próximos uns dos outros e nem muito encostados nas beiradas. Borrife água por cima dos pães. Tampe com um saco plástico e coloque um pano de prato por cima e deixe descansar por 3 horas, até que cresçam. Usando a ponta de uma faca bem afiada, faça um pequeno corte no centro dos pães. Pré-aqueça o forno por 5 minutos à 200ºc. Leve para assar na mesma temperatura por 30 minutos ou até ficar no ponto que você deseja.

Obs.: Quanto mais gelada a água, mais crocante ficará a casca.

Geovanna Valério Lipa