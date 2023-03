Como saber se você tem dinheiro esquecido em Bancos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Banco Central do Brasil estima que haja R$ 8 bilhões esquecidos em bancos por cerca de 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas do país

Isso significa que, em média, cada cidadão teria cerca de R$ 333 a receber o que corresponde a mais de um quarto do salário mínimo atual (R$ 1,212 e que quase equivale a uma parcela do piso do Auxilio Brasil ( 400), por exemplo.

Feira de produtos da agricultura familiar foi lançada; evento será na primeira semana do mês

Importante para evitar problema que a pessoa entre no endereço oficial do Banco Central.

https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a receber

Confira o passo a passo para descobrir se tem ou não algum dinheiro a receber:

• Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br

• Digite seu CPF ou CNPJ para consultar se você tem valores esquecidos em bancos;

O resgate do dinheiro pode ser feito via Pix.

Aqueles que não tiverem ou preferirem não indicar uma chave na hora de pedir a transferência serão informados pelos respectivos bancos sobre como será feito o depósito.