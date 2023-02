Feira de produtos da agricultura familiar foi lançada; evento será na primeira semana do mês

O evento foi na segunda-feira (6), das 9h às 15h, com os produtores associados.

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jesus Dorneles, agradeceu a presença das produtoras, presentes, marcando assim, a primeira ação que visa divulgar e promover a confecção de alimentos pelos agricultores ligados à entidade com a parceria da Comissão de Mulheres.

“É prazeroso participar de um evento assim de valorização da zona rural que abastece e alimenta a cidade com sua produção e mão de obra”-destacou.

João Lulo, da Associação dos Engenheiros Agrônomos e Inspetoria do CREA, ressaltou a importância do produto com fiscalização que traz mais segurança ao produtor e ao consumidor, elogiando a apresentação no local.

Leonardo Cera, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedetur), evidenciou a iniciativa e informou o estudo da produção da marca dos produtos feitos, produzidos e cultivados no Alegrete.

Já o vereador Itamar Rodrigues em nome do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete, Luciano Belmonte e da Frente Parlamentar do Agronegócio, falou sobre agregar valor ao que se produz e a relevância de oportunizar momentos como esse.

A Comissão Jovem também estava presente com sua campanha de arrecadação de materiais escolares que podem ser doados direto no STR e será destinado a crianças carentes no Município.

O Presidente do Sindicato, Jesus Dorneles, informou que a Feira de Produtos da Agricultura Família terá sequência sendo realizada toda primeira segunda-feira do mês.

Informações e fotos: Vanessa Martins Moraes da Silva