CTG Oswaldo Aranha nos últimos preparativos para o Rodeio neste fim de semana

O CTG Oswaldo Aranha se prepara para seu 34º Rodeio Crioulo nos dias 10, 11 e 12 de março.

De acordo com a patroa, professora Glaubia Jaques, patronagem e colaboradores trabalham na sede do CTG, no Durasnal, para deixar tudo pronto para o pessoal que vai acampar e participar das provas campeiras, artísticas, de culinária e artesanato.

Na sua ampla sede social e campeira, o CTG Oswaldo Aranha está na expectativa de mais um rodeio, este ano com um show na sexta-feira, com entrada franca, e o tradicional baile do rodeio no sábado à noite.

As inscrições para as provas campeiras serão realizadas a partir de sexta-feira, para a culinária e artesanato, no sábado pela manhã e a artística no sábado à tarde. A abertura oficial do rodeio será dia 11, sábado, às 19h na sede campeira.