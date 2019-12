Companheira de sargento da reserva morto em Novo Hamburgo é suspeita de ser a mandante do crime, diz polícia

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta segunda-feira (23), detalhes da investigação sobre a morte a tiros do sargento da reserva, Ezequiel Freire dos Santos, de 50 anos, em Novo Hamburgo. De acordo com o delegado Márcio Niederauer, a atual companheira dele, de 40 anos, seria a mandante do crime, que aconteceu no dia 10 de dezembro.