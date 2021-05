Companheira e populares evitam tragédia envolvendo jovem na Ponte Borges de Medeiros

Compartilhe















Na noite de domingo(16), pouco antes da meia noite, populares com apoio da Brigada Militar, Samu e Serviço de saúde mental do Município resgataram um jovem da Ponte Borges de Medeiros.

Conforme a companheira do morador do bairro Nilo Soares Gonçalves, ele teria consumido um pouco de bebida alcoólica. O casal estava na casa da mulher que fica no bairro Vera Cruz. Próximo à meia noite eles saíram em direção à Zona Leste para casa do jovem, ambos de bicicleta.

” Estava tudo bem quando eu percebi ele desceu da bicicleta e disse que iria se jogar. Tentou duas vezes. Eu o segurei e tive ajuda de populares. Não tenho ideia o que aconteceu, pois não brigamos, não tinha nada de diferente. Ele apenas está muito chateado por não conseguir emprego, mas a mãe dele não deixa faltar nada” acrescentou a namorada do jovem de 23 anos.

Ele foi atendido pela equipe de saúde do município e posteriormente encaminhado até sua residência. A mulher foi levada pela Brigada Militar até o bairro Nilo Soares Gonçalves.

Foi mais um jovem que teve uma segunda chance. Foi resgatado com tempo para que, desta forma, procure o auxílio necessário.

O vereador Vagner Fan já retomou essa antiga demanda do Município de reivindicar uma obra que possa colocar grades ou telas nas laterais da Ponte.

Vagner Fan, encaminhou ao Prefeito Márcio Amaral, a solicitação para que haja a elaboração de um projeto que contemple a segurança da população, diante desse constante risco à vida