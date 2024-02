Complexo Esportivo Pizeta promove um dos maiores campeonatos de beach tênis da Fronteira

Nos dias 9 e 10 de março, o Complexo Esportivo Pizeta recebe seu primeiro torneio de Beach Tênis em suas instalações. A entidade é pioneira no município, com uma equipe altamente qualificada. O campeonato contará com uma estrutura diferenciada para o recebimento dos atletas.

A modalidade está em alta no Brasil. Pelo seu jeito fácil e competitivo ao mesmo tempo, o esporte vem ganhando cada vez mais adeptos. No Complexo Pizeta, por exemplo, diariamente centenas de pessoas praticam a modalidade. Além de uma ampla estrutura, a localidade possui a melhor quadra de areia do município, tornando ainda mais atrativa a prática do beach tênis.

Abaixo será disponibilizado o cartaz oficial da competição. Lembrando que o esporte é recomendado para pessoas de todas as idades. O complexo conta com duas quadras de tamanho oficial e a terceira já está em andamento para sua confecção.Telefone para inscrição; 55997251489 Instagram;@complexoesportivopizeta