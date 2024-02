Semana da Mulher com temas que enaltecem mulheres alegretenses

A abertura oficial será dia 8 de março às 8h 30min no plenário da Câmara e los após, às 9h acorrerão as dinâmicas de Grupos com as Servidoras da CMA e formação de mesas com discussão e apresentação sobre o tema da semana. Ainda no dia 8, à tarde, haverá a programação externa ELAS com as Mães da Neo.

18h – Conhecer para Transformar

Público Alvo: Líderes Comunitárias

Palestrante: Cíntia Fragoso Ramos

Apresentação da rede de atendimento às mulheres: CRAM E CREAS Simbologia: “ELAS e o Batom Vermelho”.

Palestra/Dinâmica: O Poder do Batom na Auto-Estima das Mulheres Palestrante: Cátia Gonçalves

Vivências e Trajetórias: Cátia Cruz e demais convidadas.

DIA 09/03/2024 – Sábado

09h – Proposta de instalação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino

Convidadas: Depoimentos de Vivências e Trajetórias

Público alvo: Desportistas e Atletas Femininas do Futebol



DIA 10/03 – Domingo no Parque Rui Ramos

16h – Encontro com elas

Mateada

Piquenique compartilhado

Música e Karaokê

Momento cultural (poemas e poesias)

Exposição de produtos feitos por mulheres

Práticas de Esportes femininos: (Capoeira, Defesa Pessoal, Judô, cambio, Vôlei e futebol)

Roda de Conversa sobre o tema da Semana

Coordenação: ELAS, Procuradoria e UBM

Dia 11/03/2024 – Segunda-feira

9h às 12h e das 14h às 17h – Curso e oficina para as Pré Candidatas a Vereadoras

Escola do Legislativo e Procuradoria Especial da Mulher

Programação Externa

Unipampa: Gurias na computação: o que eu tenho a ver com isso?

10h30min – Instituto de Educação Oswaldo Aranha 10h30min

14h – Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles

18h – Sessão Ordinária



Dia 12/03 – Terça-feira

8h às 12h – Curso e oficina para as Pré Candidatas a Vereança

19h – Empreendedorismo: Despertando Mulheres

Palestras e relatos de vivências e trajetórias

Mediação: Fátima Marchezan

Público alvo: Convidadas, Empresárias e Produtoras Rurais

20h – Projeto Garagem

Palestrante: Eliane Carvalho

Convidada: Ana Fernandes



Dia 13/03 – Quarta-feira

9h às 12h – Curso e oficina para as Pré Candidatas a Vereadoras

19h – Rede de apoio contra a Violência Doméstica

PROCURADORIA, ELAS, CREAS, ONG AMORAS e COMDIM

Coordenação: COMDIM

Relatos das mulheres atendidas pela rede de apoio.

Convidados: Promotoria de Justiça, Juiz, Policia Civil, Brigada Militar, Defensoria Pública e

Rede do Município.



Dia 14/03 – Quinta-feira

14h às 15h – PAPO DE RESPONSA

Convidados: Turma do 6º ano da Escola Raymundo Carvalho

Mediação: Fátima Marchezan

19h – Sessão Solene de Mérito Legislativo : ONG OPAA 15 Anos

Dia 15/03 – Sexta-feira

09h – Filantropia pelas mãos femininas

ELAS

SOFIAL

Casa da Amizade

Mãos Dadas

AMORAS

Liga Feminina deCombate ao Câncer

Mães da Neo

Conselho da Mulher

Mulheres Adventistas

Cartas de Afeto LEIA MULHERES

Relatos de Vivências e Trajetórias

Mediação: Merlem Alves

15h – Elas por Elas: Cuidar de quem cuida

Público Alvo: Mães do TEA e Professoras da Rede Municipal de Ensino

Entidades convidadas: ELAS, SAAIA, AMA, APAE, CAPS I

Mediação: SAAIA

19h – Encerramento da Semana da Mulher

Sessão Solene de Mérito Legislativo Mulher Cidadã

Entrega de certificados para participantes do Curso e Oficina de Pré Candidatas