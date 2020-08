Comunidade acadêmica escolhe Reitor do IFFar e Diretor do Campus de Alegrete

Compartilhe









2 Shares

A comunidade acadêmica e professores do IFFar – campus de Alegrete vão escolher o novo Reitor da instituição e o Diretor do Campus, com sede no Distrito de Passo Novo.

Por conta do cenário da pandemia causado pelo novo coronavírus, o processo de escolha do novo Reitor IFFAr e diretor do campus de Alegrete será de forma remota, com utilização do sistema Hélios. Essa plataforma possui um mecanismo de segurança que garante a confidencialidade do voto, através da criptografia dos dados.

A consulta se dá através da votação entre a comunidade acadêmica que inclui estudantes, professores e técnicos administrativos em educação.

Para a direção geral do campus Alegrete, concorrem a professora Ana Rita Costenaro Parizi.

E o professor Fabio Diniz Rossi. Os candidatos apresentaram suas propostas à comunidade acadêmica e, também os quatro diretores que vão integrar a equipe diretiva do Campus.

Num cenário totalmente novo, as apresentações , debates e reuniões com a comunidade ocorreram totalmente, online, através de plataformas e das redes sociais. Os candidatos apresentaram às equipes, as propostas de gestão e, também os caminhos para contato e para as redes sociais.

Já para o cargo de Reitor do IFFar concorrem três candidatas: as professoras Nidia Heringuer, Rosane Rodrigues Pagno e Tania Mara Vizzoto Chaves.

A reitora eleita, pelo voto, vai substituir a atual reitora Carla Comnerlato Jardim que está encerrando os seu segundo mandato.

A votação, online, vai ocorrer nesta sexta-feira , dia 21, das 10h às 20h. Em Alegrete será disponibilizado computador coma cesso à internet para os eleitores que não tiverem acesso à internet no Escritório do campus, localizado na Rua Venâncio Aires, esquina com a Rua dos Andradas.