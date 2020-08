Ação Social monta plantão para dar assistência durante os dias de frio intenso

Compartilhe









A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, diante dos alertas da Defesa Civil do Estado do RS, de uma entrada de massa de ar polar que fará a temperatura cair em todo estado, divulga o Plantão Social. O plantão tem funcionamento 24h por dia para atender a população que se encontra em vulnerabilidade. Para ajudar basta entrar em contato pelo telefone: (55)991484037. A Secretaria se coloca à disposição da população.

Uma forte massa de ar polar avança pelo Estado e diminui ainda mais a temperatura a partir de hoje.

A partir deste (20) de agosto, uma forte massa de ar polar avança pelo Estado diminuindo ainda mais a temperatura. Para sexta (21), está prevista mínima de 0°C em Alegrete, e diversos municípios com mínimas negativas. Com o frio intenso, há possibilidade de neve na região dos Campos de Cima da Serra. Já no sábado, segundo o Climatempo, Alegrete deve registra a mínima de -1ºC, com máxima de 16ºC.