Comunidade concretiza parcerias para limpeza nas ilhas do Parque dos Aguateiros

A comunidade do Bairro São João mostrou mais uma vez a união em prol da manutenção do Parque dos Aguateiros.

Uma parceria possibilitou a manutenção no parque, especialmente a limpeza das ilhas. Graças ao esforço comunitário do ex-vereador Celeni Viana, que buscou a demanda junto ao prefeito Marcio Amaral e do vice Jesse Trindade foi possível concretizar a limpeza das ilhas dos Aguateiros.

Ilha estava tomada por sujeira

Com apoio do comando do 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, que disponibilizou a logística (botes).

Num trabalho eficiente, a equipe de limpeza da prefeitura comandada pelo servidor Clóvis Vargas, acessou o local e limpou todo espaço que estava tomado por galhos e folhas de árvores, aliado ao lixo.

Limpeza foi concluída pelos servidores da prefeitura

De acordo com o líder comunitário Celeni Viana, a meta é plantio de flores futuramente nas ilhas. Viana firmou parceria com a Floricultura Natureza que vai disponibilizar mudas de flores.

“O parque está sendo preparado para que as pessoas da comunidade possam usufruir de um local aprazível e muito aconchegante, por se localizar praticamente no centro da cidade, este parque é um dos mais belos do Rio Grande do sul e necessita de constante olhar da municipalidade e dos alegretenses”, destacou o ex-vereador.

Outro trabalho concluído pelos abnegados moradores foi a remarcação do campo de futebol sete. O espaço é usado para treinamentos de um grupo de garotos do bairro e de outras localidades que ali treinam.

remarcação do campo para gurizada treinar

No entanto, eles buscam parceria que está sendo articulada para colocação de uma ponte de acesso às ilhas, possibilitando que o pessoal usufrua daquele local para descanso e para baterem fotografias para guardarem como lembrança, fato muito corriqueiro no local. pontua Viana.

limpeza dos Aguateiros

Fotos: reprodução