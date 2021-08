Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Monumento ao Expedicionário, na Praça Getúlio Vargas, recebeu atenção especial com uma nova pintura. A manutenção visual já objetiva os evento que acontecem no próximo mês de setembro. – A Semana da Pátria e os Festejos Farroupilha, porque mesmo ainda na pandemia o fogo simbólico e a chama crioula – vão estar na pira à frente do Monumento.

Novos recrutas do HguA participam de solenidade de incorporação no 6º RCB

Esta edificação chama atenção da principal praça da cidade pela sua imponência que junto com outros prédios formam o circuito histórico do centro. No local estão os restos mortais dos pracinhas (militares), de Alegrete, que morreram na 2º Guerra Mundial.

Muitas pessoas que visitam a cidade vêm até este local registrar em fotos.