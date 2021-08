Na manhã de ontem(29), um dos momentos mais esperados aconteceu no Grupo Nativista Ibirapuitã, o Concurso de Peões e Prendas dos Festejos Farroupilhas. Depois de um ano sem a realização do evento em razão da pandemia que ainda se mantém e requer os cuidados de acordo com os protocolos, embora, o número de casos positivos sejam baixos no momento.

O prefeito Márcio Amaral, Coordenador da 4ª RT, Marco Saldanha, a Patrona da Semana Farroupilha – Lilia Benevites, Coordenador dos Festejos 2021 Cleo Trindade, Patrão do GNI – Sr Alabi, Coordenadora do Prendado Luciele Silveira juntamente com sua comissão Franciele Ribeiro e Elena Zacarias prestigiaram o evento.

Nas provas, os peões e prendas se mantiveram concentrados e sempre com a pilcha na “estica” e orgulho no peito, pois estão representando seus CTGs e Piquetes em um dos mais comentados e esperados eventos das festividades da Semana Farroupilha.

O coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, comentou que a dedicação e empenho de quem se envolve no movimento é merecedor de destaque.

Acompanhe o resultado final:

Categoria Prenda Adulta



3° Lugar vitoria Radmila Gonçalves Ferreira – CTG Osvaldo Aranha.

2° Lugar = Marielle Campanholo Goulart – GT Os Tauras.

1° Lugar = Milena Antunes – CFTG,

Categoria Prenda Mirim



3° Prenda = Bianca dos Santos Lima – GT Os Tauras.

2° Prenda = Emily Menine Viana – Piquete Filhos Do Cerro.

1° Prenda= Ana Luiza Nunes Vargas – GT Os Tauras

Categoria Prenda Juvenil



3° lugar= Eleatrice Alves Fernandes – Piquete Alegretense.

2° lugar = Caroline dos Santos Lima – GT Os Tauras.

1° lugar = Quetlen da Mora Lopes – CFTG Farroupilha.

Categoria piá.



1° lugar = Miguel Camargo Leite – CtG Oswaldo Aranha.

Categoria Guri



3° lugar = Manoel Nunes – CTG Oswaldo Aranha.

2° lugar = Thailon Marchezan – CTG Oswaldo Aranha.

1° lugar = Cristiano Ronaldo Trindade Fernandes – GT Os Tauras.

Categoria Peão.



3° lugar = Claricio Nunes Vargas – GT Os Tauras.

2° lugar= Murilo Colpo – Piquete Alegretense.

1° lugar = Pedro Henrique Alves Fonseca – GT Os Tauras.