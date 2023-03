Condenado por lesão corporal, homem é preso no bairro Vila Nova

Share on Email

Na tarde desta terça-feira (21), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, um indivíduo foi preso em decorrência de um mandado de prisão.

Ele foi condenado pelo crime de lesão corporal contra a então companheira no ano passado. Cientes do mandado, os policiais, em diligência, encontraram-no no bairro Vila Nova, em Alegrete, e deram voz de prisão.

Além da condenação, ele também é investigado por descumprimento de medidas protetivas contra a mesma ex-companheira, fato ocorrido neste ano.

Depois da captura, o preso foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as diligências de praxe e encaminhado ao presídio de Alegrete.