Condutor é preso após atropelar ciclista e fugir do local em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O condutor do veículo fugiu do local após o atropelamento, mas foi preso em flagrante momentos depois.

O fato foi presenciado por um policial militar que estava de folga. Ele orientou os populares a prestarem socorro à vítima e, em seguida, iniciou o acompanhamento do veículo, repassando as informações do acidente para a Sala de Operações da Brigada Militar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com base nas informações fornecidas pelo policial, guarnições da Brigada Militar conseguiram localizar e abordar o condutor. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente e embriaguez ao volante.

A vítima recebeu atendimento médico, e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia. A prisão foi no último dia 4.