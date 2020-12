Condutor provoca acidente e deixa motociclista ferido no Centro

Compartilhe















Acidente entre moto e carro deixa um homem ferido, no Centro. De acordo com informações da Brigada Militar, o motociclista subia a Barão do Amazonas quando teve a frente cortada pelo motorista do Renault, com placas de Santa Catarina.

Paciente internado há mais de 20 dias, na UTI Covid, é o 32° óbito de Alegrete

O homem, de 24 anos, que pilotava a moto Honda sofreu escoriações e foi encaminhado à UPA pelo Samu. Já o condutor do carro, de 43 anos, que trafegava na rua David Canabarro, nada sofreu. Os dois veículos tiveram avarias.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência na tarde desta quarta-feira(23). No momento do registro do acidente, alguns moradores reivindicaram um redutor de velocidade. Pois segundo eles, naquele ponto da Barão do Amazonas já foram registrados vários acidentes, muitos deles graves.