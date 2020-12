Alegrete agora está sob as diretrizes do Decreto Estadual, à exceção da volta às aulas

Compartilhe















Na tarde de hoje(23), a Prefeitura de Alegrete divulgou um novo Decreto. A partir deste de número 958 passa a vigorar o Decreto Estadual com exceção do retorno às aulas. Até o final do ano, o ensino na rede municipal permanece suspenso de forma presencial, sendo concluído de forma remota. No que refere-se às aulas presenciais no Município, será decidido pelo COE-E Municipal. O prefeito Márcio Amaral ao confirmar a alteração, comentou: que seja a melhor decisão e torcer para que ela não comprometa todo o trabalho que vem sendo feito.

De acordo com o Prefeito Márcio Amaral, o Decreto Municipal estava muito semelhante ao Estadual, mas devido a divergências principalmente em relação ao horário nos estabelecimentos noturnos, ficou unificado com o Governo do Estado, conforme a única exceção já explicada acima. Agora o horário de fechamento é às 23h.

“A fiscalização vai atuar de acordo com o Decreto Estadual, se o governador flexibilizar, tudo bem, mas se ele restringir, será desta forma também” – completou.