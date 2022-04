Condutores de veículos de tração animal recebem habilitação

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com a Urcamp – Campus Alegrete, realiza o emplacamento e a entrega de habilitações para condutores e proprietários de veículos de tração animal, conforme participação do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Tração Animal, na próxima sexta-feira, 22, a partir das 8h, no CTG Farroupilha. A liberação atende ao exposto na Lei Municipal n° 6134/2019.

Os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Urcamp, sob a coordenação da Profª. Adriana Stigger, irão participar das avaliações médicas de sanidade dos cavalos junto ao veterinário Carlos Humberto da Conceição, representante da Vigilância Sanitária.