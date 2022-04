Top Tintas automotivas e Acessórios é uma empresa especializada exclusivamente em tintas para pinturas de automóveis e acessórios.

A pintura automotiva desenvolve e aplica diversos tipos de proteções, como anti-corrosivos, Wash Primer e tintas para áreas internas e externas de veículos, corrigindo pequenos danos à lataria, sua pintura e estética.

Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo



O processo de reparação de pintura automotiva deve ser com profissionais qualificados e de confiança do cliente e, para isso Top Tintas conta com a empresa DE Serviços Automotivos.

Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo

Trajetória:

A empresa Top Tintas Automotivas e Acessórios é um sonho tornando-se realidade, resultado de muito trabalho de uma vida inteira.



Quando se fala em um vida inteira, a referência é dada a uma história familiar de um homem simples com princípios básicos como a humildade, caráter, respeito. Trata-se do empresário Elio Vieira Nunes que aos 64 anos e por motivos de saúde, precisou aposentar-se.

Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo



Um profissional de excelência que atuou no segmento de oficina desde os treze anos de idade, apaixonado pela profissão, conquistou o respeito e a confiança dos seus clientes, por desempenhar um trabalho sério, de qualidade sempre cumprindo com a pontualidade na entrega dos veículos.



Casado com Edula Rosângela Silva Nunes, juntos construíram sua história, tiveram 4 filhas, Franciele N. Evangelista, Suelen N. Mardegan, Jociele N. Souza e Fabiele N. Freitas.



Com muito trabalho e dedicação passou seus ensinamentos a um dos genros, Émerson dos Santos Souza, casado com Jociéle Nunes que desde muito cedo acompanhou com orgulho o trabalho do pai e que, viu no segmento de oficina e pinturas automotivas, um nicho para continuar progredindo os negócios da família.

Nesse ano, com a vida aos poucos voltando ao novo normal, em meio de conversa com a irmã mais nova, Fabiéle Nunes, decidiram dar mais um passo, tornando-se sócias e, investindo numa empresa que possa somar aos negócios já existentes da família, oferecendo o devido suporte e proporcionando mais uma opção para os apaixonados por carros.

Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo Inaugurou Top Tintas Automotivas e Acessórios, elemento essencial para a estética do seu veículo



É o nascimento da empresa Top Tintas Automotivas e Acessórios!

Endereço: Timóteo Paim, 25 – Bairro Cidade Alta

Telefone: 9 9638 3325/ 9 9977 1005

Aline Menezes