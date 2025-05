Conferência do Idoso discute abandono, maus-tratos e falta de vagas em casas de acolhimento em Alegrete

Share on Email

Uma das principais preocupações do Conselho é o aumento dos casos de abandono e maus-tratos contra idosos no município, além da falta de vagas para pessoas idosas em casas de acolhimento — já que as que existem em Alegrete estão lotadas.

Entre os assuntos que serão tratados estão: políticas públicas voltadas à pessoa idosa; enfrentamento de todas as formas de violência; abandono social e familiar; participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; além da consolidação e do fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política de Estado.

A Conferência também vai abordar temas como: envelhecimento multicultural e democracia; urgência por equidade, direitos e participação; financiamento para ampliação dos direitos sociais; e fortalecimento de políticas de proteção à vida e à saúde.

A presidente Vilma Siqueira salienta a importância de a comunidade estar informada e participar dos debates que envolvem os idosos, pois eles representam uma parcela significativa da população.