Conferência Municipal de Gestão em Saúde aborda atendimento e atenção aos usuários do SUS

A 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho em Educação em Saúde foi realizada, neste dia 20, no anfiteatro da Urcamp promovida pelos Conselhos Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde de Alegrete. O evento contou com a presença da Coordenadora Regional de Saúde, Haraceli Fontoura e secretária municipal de saúde Nidiele Benevides

Dentre os assuntos abordados no eixo 1- democracia, controlo social e o desfio da equidade na gestão participativa do trabalho e educação e saúde com Maria de Fatima Castro Mulazzani.

Também foi abordado no eixo 2 trabalho digno, decente, seguro, humanizado e demócratico no SUS com a palestrante Lamb Quilião; educação para o desenvolvimento do trabalho da produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer. A tarde aconteceram a formação dos grupos de debates dos vários eixos da Conferência e escolhas dos delegados