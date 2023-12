Samu Mental é um permanente ponto de apoio à população, mesmo no feriadão da virada

Nesta época, um sentimento diferente envolve as pessoas e muitas por solidão ou outros motivos passam a ter angústia, e isso pode levar a depressão ou outros sintomas que necessite de acompanhamento médico. A Rede Pública de Saúde até a próxima segunda-feira estará fechada, assim como o Serviço de Saúde Mental de Alegrete, no CAPS AD por motivo do feriadão da virada do ano.

Porém, a comunidade terá a disposição o SAMU Mental para atender, em caso de necessidades pessoas em crises, surtos neste final de ano em Alegrete. Quem precisar e só acessar o número para a equipe que estará trabalhando. O trabalho da equipe do SAMU Mental é extremamente desafiador e exaustivo. Eles lidam com um grande volume de chamados ao longo do mês, e uma parte significativa desses chamados está relacionada a transtornos depressivos, tentativas de suicídio e casos em que os pacientes estão em surto.

É importante ressaltar a importância do trabalho desempenhado pela equipe do SAMU Mental, que enfrenta diariamente desafios complexos relacionados à saúde mental da população de Alegrete.

O contato da SAMU Mental é (55) 991612864.