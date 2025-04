Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador será na Urcamp em Alegrete

A organização está a cargo do Cerest Oeste, da prefeitura através da secretaria municipal de saúde juntamente com o Conselho Municipal de Saúde.

Nesta edição serão discutido três eixos temáticos relativo à saúde dos trabalhadores. O evento será realizado no salão de atos da Urcamp, na Praça Getúlio Vargas. A abertura oficial está prevista para às 18h30min, de quarta-feira (09). A partir das 20h, acontece a leitura e votação dos documentos do regimento da II Conferência.

Logo em seguida acontece um painel de contextualização sobre saúde dos trabalhadores. Já no dia 10, na quinta-feira serão abordados os três pilares da conferência. A Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, As Novas Relações de Trabalho e com participação popular na saúde dos trabalhadores para o controle social.

Está programada uma mesa redonda com representantes sindicais, mediada pelos coordenadores do Conselho Municipal da Saúde. A II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, é um fórum de debates aberto à todos segmentos da sociedade, entre os objetivos do evento está a possibilidade de debater, propor e deliberar propostas e linhas de ação para fortalecer uma política que repercuta na efetivação do acesso à saúde no SUS e seus direitos.