Confira algumas programações de Carnaval em Alegrete

Alegrete começou a entrar no clima da festa mais popular do Brasil, o Carnaval. A reportagem do PAT procurou averiguar quais os eventos e festividades que ocorrerão nos próximos dias em Alegrete.

A maioria das festividades começa neste sábado (10). A Descida dos Blocos, esse ano ocorrerá no clube 7 de Setembro. Com uma vasta programação, o evento terá a apresentação das escolas de samba, além de outros artistas alegretenses que prometem agitar o público presente.

Outro evento que promete levar um grande número de carnavalescos é a programação que acontece na Venâncio Aires. Segundo os organizadores do evento, o objetivo é fechar a rua e oportunizar ao público uma experiência gastronômica e de muita diversão. A festividade começa a partir das 21h.

Também no sábado, o UK Caramanchão, receberá as escolas: Nós os Ritmistas e Mica, para uma apresentação no local. Além disso, algumas escolas também estarão presente no Tributo ao Miudinho, no próximo domingo (11), no porto dos aguateiros, a partir das 16h. As agremiações carnavalescas não irão realizar eventos próprios e, sim, fazer parte dos eventos já citados.