Cartão Azul: entenda a nova punição que deve ser implementada no futebol

O futebol está próximo de passar por uma grande mudança. Segundo o jornal The Telegraph, a International Football Association Board (Ifab), associação que lida com as regras do futebol, busca implementar o cartão azul.

A forma de punição servirá para retirar jogadores de campo por 10 minutos. Caso aprovados, os cartões azuis serão aplicados a atletas que praticarem simulação; cometerem faltas de anti-jogo, em que não sejam necessários amarelo ou vermelho; ou mostrarem desrespeito a um árbitro.

Os protocolos e tudo em volta desta novidade serão anunciados em breve. O congresso da IFAB será realizado em março e, com ele, a pauta sobre os cartões azuis será levantada. Assim, espera-se chegar à conclusão das discussões se o cartão azul poderá ser aplicado durante os primeiros campeonatos.



Caso tenham recebido um cartão amarelo antes, ou depois, ou acumulem dois azuis, os jogadores receberão automaticamente o cartão vermelho e serão expulsos pelo restante da partida.

Ainda de acordo com a notícia do Telegraph, os testes devem começar já a partir do segundo semestre de 2024, durante o verão europeu.



Informações: Globo Esporte/ O Povo