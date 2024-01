Homens usuários de drogas são agredidos a pranchaços de facão

Na noite de sexta-feira (12), no bairro Promorar, na rua Santana, Zona Leste de Alegrete, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga. No endereço, os policiais militares fizeram contato com um indivíduo que apresentava um corte na cabeça e uma lesão nas costas. O mesmo relatou ter sido ferido com um pranchaço de facão nas costas, além de um golpe na cabeça. Diante da situação, o SAMU foi acionado para prestar socorro.

Enquanto os socorristas atendiam a primeira vítima, um segundo homem chegou ao local também com ferimentos semelhantes, incluindo um corte na cabeça e lesões de facão nas costas. Ambos afirmaram que os responsáveis pelas agressões estavam em um veículo Corsa. No entanto, tanto o carro quanto os suspeitos não foram localizados no momento da ocorrência. Não há informações sobre a motivação das agressões.

Ambas as vítimas, usuárias de drogas com idade entre 25 e 30 anos, foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.