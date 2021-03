A expectativa é de que Marfrig volte a abater em abril, em Alegrete, informa presidente do Sindicato da Alimentação

Compartilhe















Depois de 30 dias de ferias coletivas, sendo que os primeiros 15 foram devido aos caso de servidores (24) a época infectados com Covid 19, ainda em fevereiro de 2021, a expectativa é de que a planta local do Marfrig retorne às atividades no dia 1 de abril.

A informação é do Sindicato da Indústria da Alimentação de que as férias coletivas foram prorrogados por 15 dias, sendo que este último período seria com a alegação de que faltava gado para abater, disse Marcos Rosse.

Conforme o Sindicato, a apresentação dos funcionários será dia 31 e o retorno às atividadaes de abate serão a partir do dia 1º de abril.

De acordo com Rossi, 500 trabalhadores estariam em férias coletivas e neste tempo muitos foram demitidos e agora, no retorno, os que voltarem devem ser testados, e em caso de infecção por coronavírus devem ficar em casa.

Antes das férias coletivas, a planta local do Marfrig abatia, em média, 500 cabeças de gado por dia e mantinha mais de 600 trabalhadores na indústria no Município.

Vera Soares Pedroso