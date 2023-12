Confirmada segunda edição da Copa RS de Futebol Amador em 2024

Organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), a competição abre, em dezembro, as inscrições para as prefeituras municipais manifestarem interesse em participar e, posteriormente, indicar os seus respectivos times representantes.

Os municípios interessados deverão fazer sua pré-inscrição de 21 de dezembro de 2023 até 30 de janeiro de 2024, por meio do site esporte.rs.gov.br/copars. Nesta página, é possível acessar o regulamento completo e obter mais informações sobre os próximos passos após a inscrição inicial.

Em contato, com o diretor de esportes de Alegrete, Clóvis Gonçalves, o município terá quatro representantes. Nacional; Boca Jr.; Centenário e Fluminense, equipes 50 anos, 40 e livre.

A primeira edição da Copa RS aconteceu entre outubro de 2022 e março de 2023, com um investimento de R$ 800 mil do governo do Estado. Simbolizando um marco da retomada do futebol amador gaúcho, a competição reuniu mais de 5 mil profissionais e 147 times, envolvendo todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.

Com o intuito de tornar a segunda edição ainda mais abrangente e democrática, a Copa RS terá mais uma categoria: além da Livre (a partir de 18 anos) e Veterano (a partir de 40 anos), agora terá também a categoria Master (a partir de 50 anos).