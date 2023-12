Alegretenses sonham com o prêmio de R$ 570 milhões na Mega da Virada

Neste ano, o sortudo que acertar as seis dezenas terá a chance de levar para casa a incrível quantia de R$ 570 milhões, o maior prêmio já oferecido pela loteria brasileira.

O processo é meticuloso: regularmente, as bolinhas utilizadas no sorteio passam por testes para garantir que cada uma delas esteja em condições físicas idênticas e com a mesma probabilidade de ser sorteada. Elas são fabricadas em borracha maciça, apresentando o mesmo peso (66 gramas) e diâmetro (50 milímetros).

O jogo da Mega da Virada pode ser realizado até as 17h do último dia do ano. Para participar, basta preencher o volante específico disponível nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Em Alegrete, a demanda pelo bilhete está bastante elevada, conforme relatado pela gerente de uma das lotéricas do município. Até o momento, mais de 2 mil cupons foram adquiridos no estabelecimento mencionado.

Marta, dona de casa e residente do bairro Promorar, destacou que compra os bilhetes da Mega da Virada todos os anos. Neste ano, expressou confiança na possibilidade de acertar as dezenas, dizendo: “Estou esperançosa; espero que eu seja a ganhadora e fique milionária para sempre”, brincou a alegretense.

João, residente do bairro Vera Cruz, afirmou que se ganhasse toda essa quantia, a primeira coisa que faria seria viajar pelo mundo. “Nunca saí do Brasil, ganhar esse prêmio seria a solução da minha vida. No dia 31, estarei na torcida pelo feito”, disse o apostador.